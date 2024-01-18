Ливни, снег и подъем воды в реках ожидаются в ближайшие дни в Краснодарском крае

По прогнозу синоптиков, погодные условия на Кубани резко ухудшатся с 19 января.

До 21 января в регионе ожидаются сильные дожди с порывистым ветром до 20-22 м/с. В отдельных районах 20, 21 и 22 января пройдут сильные осадки в виде дождя и снега. Кроме того, в эти дни прогнозируют налипание мокрого снега на деревьях и проводах и сильный гололед.

В связи с выпадением осадков в горных реках Горячего Ключа, Геленджика, Туапсинского, Северского, Абинского, Крымского и Апшеронского районов поднимется уровень воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.

На ближайшие дни на Кубани объявили штормовое предупреждение по непогоде. Жителей и гостей региона призвали внимательно следить за изменением погодных условий и соблюдать все необходимые меры предосторожности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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