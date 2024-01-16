Сели, оползни и лавины ожидаются в Краснодарском крае до конца января

С таким прогнозом на вторую половину месяца выступил начальник ВНИИ ГО и ЧС Максим Бедило на селекторном совещании МЧС РФ.

В ближайшие недели на территории Краснодарского края ожидаются снегодождевые паводки, в результате которых могут произойти подтопления, а также сход селей и оползней в горных районах. При этом гидрологическая обстановка на юге соответствует средним сезонным показателям.

Кроме того, в горах Краснодарского края и Адыгеи во второй половине января будет лавиноопасно на высоте более 1,5 тыс. метров, а в Сочи — свыше 1 тыс. метров, сообщает пресс-служба ВНИИ ГО и ЧС МЧС России.