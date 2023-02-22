Улицу в Прикубанском округе Краснодара назовут именем заслуженного журналиста Кубани Владимира Рунова

Улица имени Владимира Рунова появится в Прикубанском округе. Соответствующее решение приняли депутаты гордумы.

Владимир Рунов скончался в сентябре прошлого года. Он был заслуженным работником культуры РСФСР, заслуженным журналистом Кубани и Адыгеи, заслуженным деятелем науки Кубани, членом Союза российских писателей, Героем труда Кубани.

Был награжден орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, дважды благодарностью Президента России, медалями «За укрепление боевого содружества», «За отвагу на пожаре», «За выдающийся вклад в развитие Кубани» первой степени, почетным знаком «Признание».

Являлся деканом факультета телерадиовещания КГИК, преподавал в КубГУ, занимал пост руководителя ГТРК «Кубань» и депутатом ЗСК, сообщает пресс-служба Союза журналистов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Рунов скончался в результате болезни на 86 году жизни.