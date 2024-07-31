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Улицу Калинина отремонтировали по нацпроекту в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ulitsu-kalinina-otremontirovali-po-natsproektu-v-sochi
Улицу Калинина отремонтировали по нацпроекту в Сочи
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На улице Калинина обновили дорожное полотно на двух участках: Просвещения до Ленина и от Куйбышева до Жемчужной.

На улице заменили асфальт и устранили просадки, установили дорожные знаки и нанесли разметку. Протяженность отремонтированных отрезков небольшая, но это маршрут, который ведет к морю.

Также на улице Калинина находятся объекты потребительской и санаторно-курортной отрасли. Работы провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Всего в этом году в Сочи по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 59 участков общей протяженностью более 39 км, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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