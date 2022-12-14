Улица Красная в Краснодаре попала в топ-5 самых дорогих «торговых коридоров» страны
По итогам 11 месяцев улица Красная заняла 5 место в рейтинге среди городов-миллионников, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Максимальная ставка аренды на центральной улице Краснодара составила 24 тыс. рублей за 1 кв. м в год.
Первое место рейтинга занял проспект Ямашева в Казани. Там максимальная арендная ставка составляет 35 тыс. рублей. Второе место у улицы Урицкого в Иркутске — 32 тыс. рублей, третье — у проспекта Революции в Воронеже — 29 тыс. рублей.
Четвертое место разделили Советский проспект в Кемерово и проспект Карла Маркса в Ставрополе — по 25 тыс. рублей. Пятое место с Краснодаром разделил проспект Мира в Омске.
Последнее место рейтинга заняли Московский проспект в Чебоксарах, улица Коли Мяготина в Кургане, улица Ульяновых в Астрахани и улица Советская в Оренбурге — там стоимость аренды в год за 1 кв. м составила 10 тыс. рублей, сообщает «РБК Недвижимость».
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