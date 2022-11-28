Краснодар вошел в топ-10 городов с самыми дешевыми новостройками

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Средняя цена квадратного метра в краевой столице — 89,5 тыс. рублей.

В топ-3 вошли Омск, Челябинск и Волгоград. Там стоимость квадратного метра в новостройках находится на уровне 65-77 тыс. рублей. Пятерку замыкают Самара — 78,3 тыс. рублей за 1 кв. м и Пермь — 84,09 тыс. рублей.

Краснодар занял 8 место рейтинга с 89,5 тыс. рублей за квадратный метр. В топ-10 также вошли Красноярск — 85,05 тыс. рублей, Ростов — 86 тыс. рублей, Нижний Новгород — 97,14 тыс. рублей и Новосибирск — 99,05 тыс. рублей.

Замыкают рейтинг Санкт-Петербург — 165,93 тыс. рублей за 1 кв. м и Москва — 245,07 тыс. рублей.

«Очень много факторов, которые влияют на конечную стоимость квадратного метра в каждом регионе, в некоторых случаях причина в уровне покупательской способности, в других — в традиционно сложившейся цене недвижимости, в-третьих — в стоимости земельных участков и ценах на строительные материалы. Строительная отрасль идет к тому, чтобы снижать себестоимость строительства с целью удержания роста конечной цены квартиры на уровне, отвечающей покупательской способности россиян», — цитируют директора департамента продаж федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева «Известия».

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