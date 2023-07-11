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Уличный музыкант откусил ухо недовольному слушателю в Горячем Ключе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ulichnyj-muzykant-otkusil-uho-nedovolnomu-slushatelyu-v-goryachem-klyuche
Видео t.me/gk_news1

Конфликт произошел на пересечении улиц Ленина и Кондратьева еще 6 июля, но о нем стало известно только 11 июля.

По предварительным данным, 52-летний мужчина гулял по улице и заметил подростков, играющих на гитарах. Он начал с ними конфликтовать и в грубой форме требовал удалиться, однако уличные музыканты не собирались уходить. Тогда агрессивный мужчина пнул ногой чехол от гитары, в котором лежали собранные деньги. Вероятно. в этот момент он был пьян.

После этого словесный конфликт перерос в драку. Во время потасовки подросток сильно укусил мужчину за левое ухо. Его доставили в больницу для оказания помощи, а оттуда о происшествии сообщили в полицию. Подросток во время драки получил ссадины плеча и шеи и тоже обратился за помощью к медикам.

«В настоящее время по данному факту назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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