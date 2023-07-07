Агрессивный охранник избил отдыхающего на пляже в Сириусе. Видео

Конфликт произошел на одном из пляжей ФТ Сириус накануне в вечернее время.

Очевидцы выложили в соцсети видео с места событий, на котором видно, как охранник пляжа в грубой форме зовет одного из отдыхающих отойти поговорить «один на один». Отведя мужчину в угол между помещений охранник напал на него и попытался повалить на землю, однако мужчина сопротивлялся и не дал ему этого сделать. Их разняли окружающие.

После мужчины продолжили разговор, во время которого охранник неожиданно ударил отдыхающего рукой по голове. От удара мужчина упал на землю и потерял сознание.

Вскоре на место приехали сотрудники Росгвардии, но охранник продолжил вести себя агрессивно и оскорблять окружающих. Он отказался выполнить требования сотрудника Росгвардии и проехать в отдел МВД.

«В полицию поступило сообщение от граждан о конфликте, происходящем на пляже. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые задержали и доставили в отдел участников инцидента. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ОМВД по ФТ Сириус.

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