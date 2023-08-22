Уличный фотограф навязывала туристам съемку с обезьянами и попугаем в Сочи, ей грозит штраф
Происшествия
22.08.2023 16:56
Девушка настойчиво предлагала прохожим платные фотосессии с животными на улице Ленина в Адлерском районе.
Местного фотографа заметили участковые в ходе рейда. Они установили, что у 27-летней жительницы Сочи были документы на животных и их ветеринарные паспорта.
За организацию уличного «фотоателье» без соответствующего разрешения в отношении местной жительницы возбудили два административных протокола, сообщает пресс-служба УМВД России по Сочи.
Читайте также: двух орланов и ястреба забрали у уличных фотографов в Геленджике.