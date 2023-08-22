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Уличный фотограф навязывала туристам съемку с обезьянами и попугаем в Сочи, ей грозит штраф

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Ссылка https://kuban24.tv/item/ulichnyj-fotograf-navyazyvala-turistam-semku-s-obezyanami-i-popugaem-v-sochi-ej-grozit-shtraf
Уличный фотограф навязывала туристам съемку с обезьянами и попугаем в Сочи, ей грозит штраф
Фото t.me/police_sochi

Девушка настойчиво предлагала прохожим платные фотосессии с животными на улице Ленина в Адлерском районе.

Местного фотографа заметили участковые в ходе рейда. Они установили, что у 27-летней жительницы Сочи были документы на животных и их ветеринарные паспорта.

За организацию уличного «фотоателье» без соответствующего разрешения в отношении местной жительницы возбудили два административных протокола, сообщает пресс-служба УМВД России по Сочи.

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