Уличный фотограф навязывала туристам съемку с обезьянами и попугаем в Сочи, ей грозит штраф

Девушка настойчиво предлагала прохожим платные фотосессии с животными на улице Ленина в Адлерском районе.

Местного фотографа заметили участковые в ходе рейда. Они установили, что у 27-летней жительницы Сочи были документы на животных и их ветеринарные паспорта.

За организацию уличного «фотоателье» без соответствующего разрешения в отношении местной жительницы возбудили два административных протокола, сообщает пресс-служба УМВД России по Сочи.

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