Уличных гонщиков будут штрафовать за ночные заезды на парковке гипермаркета Metro в Краснодаре

Об этом 23 мая сообщили в МЦУ Краснодар.

Местные жители в соцсетях пожаловались на уличных гонщиков, которые каждую неделю устраивают заезды на парковке гипермаркета Metro. Шум и запах паленой резины мешают жителям близлежащих домов отдыхать по ночам.

«Сколько бы мы не писали об уважении к окружающим и о культуре вождения — все равно находятся умельцы, которые пренебрегают простыми истинами. Сейчас ситуация должна исправиться, ведь магазин теперь будет передавать записи с камер видеонаблюдения в ГИБДД. Руководство гипермаркета держит ситуацию под контролем», — сообщает МЦУ Краснодар в Telegram.

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