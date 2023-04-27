У владельца BMW, дрифтовавшей на улице Краснодара, обнаружили более 20 неоплаченных штрафов

Сотрудники ДПС установили водителя и собственника иномарки, водитель которой устроил дрифт в Юбилейном микрорайоне.

По предварительным данным, за рулем автомобиля BMW находился 20-летний парень. В его отношении составили административный протокол об умышленном создании помех в дорожном движении. Водителю грозит за дрифт до 10 тыс. рублей штрафа.

Также полицейские нашли владельца иномарки. По его словам, за рулем находился его товарищ, а сам он за рулем BMW давно не ездит.

В отношении владельца иномарки в ГИБДД раннее уже составили 22 административных материала за неоплаченные штрафы о нарушениях ПДД. Ему грозит штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа или административный арест на 15 суток, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару в Telegram.

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