Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

У владельца BMW, дрифтовавшей на улице Краснодара, обнаружили более 20 неоплаченных штрафов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/u-vladeltsa-bmw-driftovavshej-na-ulitse-krasnodara-obnaruzhili-bolee-20-neoplachennyh-shtrafov
У владельца BMW, дрифтовавшей на улице Краснодара, обнаружили более 20 неоплаченных штрафов
Фото t.me/mvd23krasnodar

Сотрудники ДПС установили водителя и собственника иномарки, водитель которой устроил дрифт в Юбилейном микрорайоне.

По предварительным данным, за рулем автомобиля BMW находился 20-летний парень. В его отношении составили административный протокол об умышленном создании помех в дорожном движении. Водителю грозит за дрифт до 10 тыс. рублей штрафа.

Также полицейские нашли владельца иномарки. По его словам, за рулем находился его товарищ, а сам он за рулем BMW давно не ездит.

В отношении владельца иномарки в ГИБДД раннее уже составили 22 административных материала за неоплаченные штрафы о нарушениях ПДД. Ему грозит штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа или административный арест на 15 суток, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару в Telegram.

Читайте также: опасное вождение и повреждение разметки — дрифтера арестовали на пять суток в Сочи.

Статьи
Индейка против курицы: что лучше есть?
Индейка против курицы: что лучше есть?
Семь ошибок, которые выдадут дешевизну образа
Семь ошибок, которые выдадут дешевизну образа
Что такое корь: как проявляется, нужна ли прививка
Что такое корь: как проявляется, нужна ли прививка
Сколько человек может прожить без еды?
Сколько человек может прожить без еды?
Антицеллюлитный массаж дома: что нужно и как делать
Антицеллюлитный массаж дома: что нужно и как делать
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях