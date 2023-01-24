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Опасное вождение и повреждение разметки: дрифтера арестовали на пять суток в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/opasnoe-vozhdenie-i-povrezhdenie-razmetki-driftera-arestovali-na-pyat-sutok-v-sochi
Опасное вождение и повреждение разметки: дрифтера арестовали на пять суток в Сочи

Автомобиль BMW, совершавший опасные маневры, сотрудники ГИБДД выявили при просмотре камер видеонаблюдения.

Установлено, что 19 января в 17:35 водитель при движении допустил умышленное повреждение дорожной разметки и создал угрозу безопасности дорожного движения.

С помощью оперативных баз учета полицейские установили личность 33-летнего водителя. Его привлекли к административной ответственности за повреждение дороги. Также мужчину привлекли к ответственности за мелкое хулиганство, сообщили интернет-порталу «Кубань 24»в отделе по пропаганде БДД ОГИБДД УВД по Сочи.

Суд приговорил нарушителя к административному аресту на пять суток.

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