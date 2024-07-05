Уличные летние кинотеатры откроются в Анапе, Сочи и Геленджике

На трех курортах Краснодарского края с июля по сентябрь пройдет фестиваль уличного кино.

В Анапе на набережной кинотеатр «Лето PREMIER» будет работать 11, 13, 15-18, 21-25, 27-31 июля. В Сочи летний кинотеатр будет организован в парке «Ривьера» с 14 по 16 июля, в Геленджике — на площади Погодина с 21 августа по 3 сентября.

«Готовьтесь смотреть классные фильмы и сериалы и покорять всех своими знаниями в наших киноквизах. Увидимся этим летом!» — сообщает пресс-служба фестиваля «Лето PREMIER».

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