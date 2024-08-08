Укусившего за ногу полицейского жителя Адыгеи отправили на принудительные работы

Красногвардейский районный суд признал 33-летнего жителя села Еленовское виновным в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти.

По данным следствия, в ночь на 17 мая текущего года сотрудники полиции патрулировали улицы в селе Красногвардейском. Находясь при исполнении служебных обязанностей и будучи одетыми в форму, они подошли к мужчине, который шел по улице в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители планировали провести с гражданином профилактическую беседу, однако тот выразил недовольство. Мужчина, осознавая, что перед ним находятся полицейские, укусил одного из них за правую голень. Полицейский получил ссадину, не влекущую за собой вред здоровью. На нарушителя завели уголовное дело.

На суде он признал свою вину в полном объеме, раскаялся и ходатайствовал о принятии судебного решения в особом порядке.

Суд с учетом смягчающих обстоятельств — наличие малолетнего ребенка, признание вины и раскаяние в содеянном — и отсутствия отягчающих обстоятельств приговорил мужчину к 1,5 годам колонии. Но после заменил лишение свободы принудительными работами на тот же срок с удержанием из заработной платы осужденного в доход государства 10%.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Адыгея.

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