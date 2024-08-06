На Кубани бывший полицейский получил 12 лет колонии за взятку почти 3 млн рублей

Суд признал виновным бывшего начальника полиции ОМВД России по Темрюкскому району в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Подозреваемого задержали в июле 2022 года при оперативной поддержке сотрудников УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, летом 2020 года начальник полиции ОМВД России по Темрюкскому району потребовал от индивидуального предпринимателя взятку в особо крупном размере. За это он обещал не применять мер в случае выявления совершенных предпринимателем нарушений, связанных, в том числе, с превышением массы или габаритов грузовых автомобилей, проезжающих через пост ДПС «Тамань-5». Также он обещал способствовать беспрепятственному проезду его грузовиков по территории Темрюкского района. Полицейский требовал систематически передавать ему на систематической основе деньги из расчета 3 тыс. рублей за проезд одного автомобиля. Позже он повысил сумму до 5 тыс. рублей за автомобиль.

Деньги предприниматель должен был переводить на банковские карты. Они были оформлены на сестру злоумышленника. Предприниматель согласился и с июля 2020 года по июль 2022 года перевел полицейскому более 2,9 млн рублей. Позже он сообщил об этом в следственные органы СК России и 21 июля 2022 года при оперативной поддержке сотрудников УФСБ РФ по краю злоумышленника задержали, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На суде экс-полицейский вину не признал, она была установлена совокупностью доказательств. Суд признал его виновным. Мужчину приговорили к 12 годам в колонии строгого режима и штрафу в размере 11 млн 928 тыс. рублей. Также его лишили права занимать должности на госслужбе на срок 10 лет. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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