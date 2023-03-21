Укрепление учетно-статистической дисциплины обсудили в прокураторе Краснодарского края

Очередное заседание по вопросам достоверности уголовной статистики прошло 20 марта под председательством заместителя прокурора Краснодарского края Дмитрия Пантелеева.

Обсуждались наиболее важные вопросы о порядке учета статистики уголовных дел, приостановленных из-за розыска обвиняемых, когда поиск уже не проводится. Также рассматривалась готовность правоохранителей к службе в государственной автоматизированной системе правовой статистики. Особое внимание уделялось важности окончания деятельности по формированию базы данных Информационного центра ГУ МВД по Краснодарскому краю в кратчайшие сроки со всеми необходимыми требованиями ГАС ПС.

В заседании участвовали представители правоохранительных органов России по Краснодарскому краю: Следственное управления СК, Управление ФСБ, Пограничное управление ФСБ, ГУ МВД, ГУ Федеральной службы судебных приставов, ГУ МЧС, а также работники аппарата прокуратуры.

Межведомственная рабочая группа выявила отдельные минусы в службе правоохранительных органов и предложила мероприятия по повышению эффективности работы в актуальных направлениях, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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