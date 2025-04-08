Украшения на 1 млн рублей украла домработница у хозяйки в Новороссийске

Следственное подразделение отдела полиции Приморского района Управления МВД России по Новороссийску завершило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 31-летней приезжей из соседнего государства.

По версии следствия, 31-летняя приезжая устроилась помощницей по ведению домашнего хозяйства, и имела свободный доступ к личным вещам владельцы дома. Во время работы она выносила ювелирные украшения и сдавала их в ломбард. Общая сумма ущерба составила порядка 1 млн рублей.

Правоохранители задержали злоумышленницу по месту ее временного проживания. Уголовное дело направили в суд. Женщине грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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