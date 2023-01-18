Украла 15 млн рублей: кассир банка в Новороссийске год присваивала наличные
Происшествия
18.01.2023 11:33
О крупной недостаче денег в полицию Новороссийска сообщил управляющий финансового учреждения.
В результате проверки по подозрению в краже полицейские задержали 41-летнюю кассира-операциониста.
Выяснилось, что в течение года женщина похищала наличные. Чтобы скрыть недостачу, во время ревизий она составляла фиктивные кассовые ордера. После ревизий ордера уничтожала. Общая сумма ущерба превысила 15 млн рублей.
На подозреваемую завели уголовное дело. За кражу ей грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время женщина находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: ростовчанка приехала на Кубань к бабушке мужа и подменила все ее деньги билетами банка приколов.
Популярные новости
- Зачем увеличивают Вооруженные силы России и ждать ли новой мобилизации?
- Самая короткая линия — прямая: размышления о разговоре Кондратьева с земляками
- Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
- Четыре секции нового моста в районе «Ривьеры» установили в Сочи
- «Заповедный объектив»: Кавказский заповедник приглашает принять участие в фотоконкурсе
- Мэрия Краснодара остановила незаконную вырубку деревьев в поселке Краснодарском