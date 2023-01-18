Украла 15 млн рублей: кассир банка в Новороссийске год присваивала наличные

О крупной недостаче денег в полицию Новороссийска сообщил управляющий финансового учреждения.

В результате проверки по подозрению в краже полицейские задержали 41-летнюю кассира-операциониста.

Выяснилось, что в течение года женщина похищала наличные. Чтобы скрыть недостачу, во время ревизий она составляла фиктивные кассовые ордера. После ревизий ордера уничтожала. Общая сумма ущерба превысила 15 млн рублей.

На подозреваемую завели уголовное дело. За кражу ей грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время женщина находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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