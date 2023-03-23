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Украл двух лошадей и ружье: работника фермы будут судить в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ukral-dvuh-loshadej-i-ruzhe-rabotnika-fermy-budut-budit-v-krasnodarskom-krae
Украл двух лошадей и ружье: работника фермы будут судить в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции Отрадненского района возбудили уголовно дело в отношении 33-летнего ранее судимого местного жителя о краже и хищении оружия.

По данным следствия, станице Подгорной мужчина помогал знакомому вести личное подсобное хозяйство и ухаживал за животными. Когда хозяин отсутствовал, помощник похитил кобылу и жеребца, а также имущество из хозпостройки. Общая сумма ущерба составила более 200 тыс. рублей. Кроме  того у жителя хутора Хлопонин злоумышленник украл охотничье ружье.

Возбудили уголовное дело. На период предварительного следствия подозреваемого поместили под стражу. Расследование завершили, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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