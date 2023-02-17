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Украинский беспилотник сбили в районе Балаклавской ТЭС в Севастополе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ukrainskij-bespilotnik-sbili-v-rajone-balaklavskoj-tes-v-sevastopole
Украинский беспилотник сбили в районе Балаклавской ТЭС в Севастополе
Фото t.me/oborona92bot

Об очередной атаке украинского БПЛА утром 17 февраля сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Глава Севастополя рассказал, что российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в районе Балаклавской теплоэлектростанции.

«Повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме», — написал Развожаев в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 16 февраля ПВО отразила атаку двух украинских БПЛА над морем в Севастополе. Еще несколько беспилотников сбили над акваторией в зоне Республики Крым.

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