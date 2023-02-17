Украинский беспилотник сбили в районе Балаклавской ТЭС в Севастополе
Происшествия
17.02.2023 09:53
Об очередной атаке украинского БПЛА утром 17 февраля сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Глава Севастополя рассказал, что российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в районе Балаклавской теплоэлектростанции.
«Повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме», — написал Развожаев в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 16 февраля ПВО отразила атаку двух украинских БПЛА над морем в Севастополе. Еще несколько беспилотников сбили над акваторией в зоне Республики Крым.
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