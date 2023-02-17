Украинский беспилотник сбили в районе Балаклавской ТЭС в Севастополе

Об очередной атаке украинского БПЛА утром 17 февраля сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Глава Севастополя рассказал, что российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в районе Балаклавской теплоэлектростанции.

«Повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме», — написал Развожаев в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 16 февраля ПВО отразила атаку двух украинских БПЛА над морем в Севастополе. Еще несколько беспилотников сбили над акваторией в зоне Республики Крым.