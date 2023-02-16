ПВО отразила атаку двух украинских беспилотников над морем в Севастополе
Происшествия
16.02.2023 10:18
Об атаке БПЛА утром 16 февраля сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Губернатор Севастополя сообщил, что два украинских беспилотника были сбиты над морем. Еще несколько БПЛА сбили над акваторией в зоне Республики Крым.
«Начиная с ночи началась атака на полуостров. В зоне Севастополя ПВО и Черноморский флот сбили два из двух укробеспилотников над морем. Еще несколько БПЛА сбили в акватории — в зоне Республики Крым», — написал Развожаев в Telegram.
Глава Севастополя сообщил, что в настоящее время в городе все спокойно и призвал доверять только официальной информации.
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