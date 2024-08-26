Украинский беспилотник днем 26 августа сбили над Черным морем

Киевский режим предпринял попытку террористической атаки с применением беспилотников по объектам на территории РФ 26 августа около 13:10.

По данным Минобороны РФ, один беспилотный летательный аппарат дежурные силы ПВО уничтожили над акваторией Черного моря.

Еще один БПЛА сбили над территорией Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 26 августа 20 украинских беспилотников атаковали Россию.

Силы ПВО сбили девять беспилотников сбили над Саратовской областью, три над Курской областью, по два — над Белгородской, Брянской и Тульской областями. По одному дрону уничтожили над Орловской и Рязанской областями. Сообщается, что есть пострадавшие.