20 украинских беспилотников ночью атаковали Россию, есть пострадавшие

За ночь 26 августа дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили украинские беспилотники самолетного типа над семью регионами РФ.

По данным Минобороны РФ, девять беспилотников сбили над Саратовской областью, три над Курской областью, по два — над Белгородской, Брянской и Тульской областями. По одному дрону уничтожили над Орловской и Рязанской областями, пишет RT.

В Саратовской области в результате атаки БПЛА частично повреждены два жилых дома. В Саратове БПЛА врезался в многоэтажный жилой комплекс на Предмостовой площади. Одну женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, медики борются за ее жизнь. Остальным пострадавшим оказали помощь на месте.

В городе Энгельс дрон ВСУ атаковал жилую многоэтажку на улице Пушкина. Среди жильцов пострадавших нет. Людей на время обследования здания эвакуировали. Экстренные и оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

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