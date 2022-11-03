Украинские войска открыли огонь по жилым районам Артемовска, чтобы обвинить Россию

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ВСУ вели обстрелы жилых районов Артемовска в ДНР, чтобы обвинить Россию в агрессии против мирных жителей.

Основная цель Киева — представить Россию агрессором в глазах мировой общественности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Сегодня в Артемовске военнослужащие ВСУ в присутствии представителей европейских СМИ вели обстрелы жилой зоны из гранатометов и двух минометов калибра 120 миллиметров для дискредитации наступающих подразделений наших войск», — рассказал собеседник агентства.

Количество пострадавших в результате обстрелов пока не известно.

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