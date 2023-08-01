Украинские военные попытались атаковать российские гражданские суда в Черном море

Это произошло в ночь на 1 августа в юго-западной части акватории Черного моря.

«Киевский режим осуществил попытку террористической атаки с применением трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор», — говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Гражданские суда, направлявшиеся в сторону Турции сопровождали корабли ВМФ России. Их экипаж вовремя заметил и уничтожил приближающиеся катера ВСУ, сообщает RT.

Читайте также: ВСУ пытались атаковать беспилотными катерами корабли ВМФ России в Черном море. По данным Минобороны, ночью 1 августа украинские военные предприняли попытку атаковать безэкипажными катерами патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота.