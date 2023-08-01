Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Украинские военные попытались атаковать российские гражданские суда в Черном море

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/ukrainskie-voennye-popytalis-atakovat-rossijskie-grazhdanskie-suda-v-chernom-more
Украинские военные попытались атаковать российские гражданские суда в Черном море
Фото pxhere.com

Это произошло в ночь на 1 августа в юго-западной части акватории Черного моря.

«Киевский режим осуществил попытку террористической атаки с применением трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор», — говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Гражданские суда, направлявшиеся в сторону Турции сопровождали корабли ВМФ России. Их экипаж вовремя заметил и уничтожил приближающиеся катера ВСУ, сообщает RT.

Читайте также: ВСУ пытались атаковать беспилотными катерами корабли ВМФ России в Черном море. По данным Минобороны, ночью 1 августа украинские военные предприняли попытку атаковать безэкипажными катерами патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота.

Статьи
Онколог рассказал о симптомах и сроках развития рака легких
Онколог рассказал о симптомах и сроках развития рака легких
Малина: чем полезна и кому нельзя
Малина: чем полезна и кому нельзя
Идеальные отношения: выполняйте эти пять шагов, прежде чем начать кричать на партнера
Идеальные отношения: выполняйте эти пять шагов, прежде чем начать кричать на партнера
Что такое мезотерапия лица: когда лучше делать и кому противопоказана
Что такое мезотерапия лица: когда лучше делать и кому противопоказана
Онколог рассказала, почему не стоит удалять родинки у косметологов
Онколог рассказала, почему не стоит удалять родинки у косметологов
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях