Украинские разведчики пытались угнать МиГ-31 для провокации против НАТО

Операцию ГУ разведки Минобороны Украины и его британских кураторов вскрыли и пресекли сотрудники ФСБ России.

По данным российского ведомства, украинские разведчики планировали угнать сверхзвуковой истребитель МиГ-31, который является носителем гиперзвуковой авиационной ракеты «Кинжал».

По данным оперативников, похитить истребитель с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» противник планировал осенью 2024 года. Для этого разведчики пытались завербовать российских летчиков, предлагая им 3 млн долларов и израильское гражданство.

— Александр предложил выполнить полет и обеспечить меня надежной легендой — прикрытием.

По версии следствия, угнанный самолет планировали использовать для масштабной провокации на базе НАТО в Румынии, где он мог быть сбит средствами ПВО, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

