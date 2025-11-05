Жителя Москвы задержали за работу на спецслужбу страны НАТО

Подозреваемого в государственной измене мужчину задержали сотрудники ФСБ.

По данным Центра общественных связей ФСБ России, 37-летний житель Москвы по собственному желанию установил контакт с представителем специальной службы одной из стран НАТО. Спецслужбе зарубежного альянса россиянин передавал данные и сведения о ряде оппозиционно настроенных граждан России для их дальнейшего склонения к конфиденциальному сотрудничеству с НАТО.

Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене в форме оказания помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Подозреваемого арестовали.

Дома у мужчины прошли обыски. Ему грозит пожизненный срок лишения свободы, сообщает ТАСС.

