Украинские беспилотные катера попытались атаковать военный корабль РФ в Черном море

Инцидент произошел 24 мая на территории исключительной экономической зоны Турции в 140 км от пролива Босфор.

В 5:30 три беспилотных быстроходных катера ВСУ попытались атаковать корабль «Иван Хурс» Черноморского флота РФ, обеспечивающий безопасность работы газовых трубопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

Все три беспилотных катера ВСУ уничтожены огнем из штатного вооружения российского военного корабля. «Иван Хурс» продолжает выполнять поставленные задачи в штатном режиме, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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