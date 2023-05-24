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Украинские беспилотные катера попытались атаковать военный корабль РФ в Черном море

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/ukrainskie-bespilotnye-katera-popytalis-atakovat-voennyj-korabl-rf-v-chernom-more
Фото virtual-sevastopol.ru.

Инцидент произошел 24 мая на территории исключительной экономической зоны Турции в 140 км от пролива Босфор.

В 5:30 три беспилотных быстроходных катера ВСУ попытались атаковать корабль «Иван Хурс» Черноморского флота РФ, обеспечивающий безопасность работы газовых трубопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

Все три беспилотных катера ВСУ уничтожены огнем из штатного вооружения российского военного корабля. «Иван Хурс» продолжает выполнять поставленные задачи в штатном режиме, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Читайте также: Минобороны РФ объявило о разгроме украинских диверсантов в Белгородской области. Диверсионно-разведывательная группа ВСУ вторглась на территорию Грайворонского округа утром 22 мая после интенсивных артиллерийских обстрелов пункта пропуска «Козинка» и других гражданских объектов.

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