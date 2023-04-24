Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Украина планировала нанести удары по Москве и Новороссийску 24 февраля

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/ukraina-planirovala-nanesti-udary-po-moskve-i-novorossijsku-24-fevralya
Украина планировала нанести удары по Москве и Новороссийску 24 февраля
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом 24 апреля сообщила газета The Washington Post со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы Пентагона и ЦРУ.

По данным издания, глава управления военной разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов поручил одному из своих офицеров «готовиться к массовым ударам 24 февраля».

Сообщается также, что власти США следили за планами ГУР. Американская разведка 22 февраля распространила секретный отчет, в котором говорилось, что Киев «по просьбе Вашингтона отложил удары» по Москве, пишет RT.

По данным американского издания, разговор Кирилла Буданова об ударе по Новороссийску состоялся 13 февраля. В тот же день власти США снова попросили американских граждан покинуть территорию РФ, пишет РБК.

Читайте также: Черноморский флот отразил атаку двух беспилотников над морем у Севастополя.

Статьи
Автомобиль на газу: плюсы и минусы
Автомобиль на газу: плюсы и минусы
Диетическое меню на неделю: завтрак, обед, ужин и перекусы
Диетическое меню на неделю: завтрак, обед, ужин и перекусы
Биполярное расстройство: что это, какие симптомы
Биполярное расстройство: что это, какие симптомы
Сумка в роддом: что взять с собой на роды
Сумка в роддом: что взять с собой на роды
Врач объяснил, почему вредны патчи для подмышек
Врач объяснил, почему вредны патчи для подмышек
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Украина планировала нанести удары по Москве и Новороссийску 24 февраля
  2. Правила использования электросамокатов внесли в экзамен на водительские права
  3. Сезон фонтанов стартовал в Краснодаре
  4. Двое жителей Сочи похитили мужчину, заперли его в подсобке и вымогали деньги
  5. На платных муниципальных парковках в Краснодаре начнут обновлять систему распознавания автомобильных номеров
  6. Предаварийное состояние: крейсер «Михаил Кутузов» в Новороссийске нуждается в срочном ремонте
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях