Украина планировала нанести удары по Москве и Новороссийску 24 февраля

Об этом 24 апреля сообщила газета The Washington Post со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы Пентагона и ЦРУ.

По данным издания, глава управления военной разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов поручил одному из своих офицеров «готовиться к массовым ударам 24 февраля».

Сообщается также, что власти США следили за планами ГУР. Американская разведка 22 февраля распространила секретный отчет, в котором говорилось, что Киев «по просьбе Вашингтона отложил удары» по Москве, пишет RT.

По данным американского издания, разговор Кирилла Буданова об ударе по Новороссийску состоялся 13 февраля. В тот же день власти США снова попросили американских граждан покинуть территорию РФ, пишет РБК.

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