Украина атаковала российский корабль в Черном море пятью катерами без экипажа

Украинские военные снова попытались атаковать российское судно в акватории Черного моря 14 сентября около 5:00.

Для атаки патрульного корабля ЧФ «Сергей Котов» ВСУ направили пять безэкипажных катеров. Российские военные моряки вовремя заметили приближающиеся катера противника и ликвидировали их.

«В ходе отражения атаки безэкипажные катера противника уничтожили огнем из штатного вооружения корабля», — говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

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