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Украина атаковала российский корабль в Черном море пятью катерами без экипажа

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/ukraina-atakovala-rossijskij-korabl-v-chernom-more-pyatyu-katerami-bez-ekipazha
Украина атаковала российский корабль в Черном море пятью катерами без экипажа
Фото пресс-службы Минобороны РФ

Украинские военные снова попытались атаковать российское судно в акватории Черного моря 14 сентября около 5:00.

Для атаки патрульного корабля ЧФ «Сергей Котов» ВСУ направили пять безэкипажных катеров. Российские военные моряки вовремя заметили приближающиеся катера противника и ликвидировали их.

«В ходе отражения атаки безэкипажные катера противника уничтожили огнем из штатного вооружения корабля», — говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Читайте также: в небе над Крымом сбили 11 украинских беспилотников. Вооруженные силы Украины рано утром 14 сентября снова попытались атаковать объекты на территории России при помощи БпЛА.

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