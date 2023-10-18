Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Указывать в рекламе максимальную ставку по кредитам обяжут банки России

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/ukazyvat-v-reklame-maksimalnuyu-stavku-po-kreditam-obyazhut-banki-rossii
Указывать в рекламе максимальную ставку по кредитам обяжут банки России
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С 23 октября в силу вступит норма закона — согласно ей, банки и микрофинансовые организации не смогут рекламировать только привлекательные процентные ставки.

Запрет касается не только текстовой рекламы, но и публикаций на сайтах, в мобильных приложениях и рекламы со звуком.

Теперь кредитные организации обяжут в рекламе продуктов указывать диапазон полной стоимости кредита или займа в процентах годовых. Кроме того, полная информация будет отображаться тем же шрифтом, что и более привлекательная информация — параметры должны быть одинаково заметны.

Новая норма позволит потребителям сразу увидеть, какие услуги ему придется приобрести, и более осознанно рассчитывать финансовую нагрузку, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Читайте также: Краснодарский край занял второе место в России по кредитоспособности.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях