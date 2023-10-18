Указывать в рекламе максимальную ставку по кредитам обяжут банки России

С 23 октября в силу вступит норма закона — согласно ей, банки и микрофинансовые организации не смогут рекламировать только привлекательные процентные ставки.

Запрет касается не только текстовой рекламы, но и публикаций на сайтах, в мобильных приложениях и рекламы со звуком.

Теперь кредитные организации обяжут в рекламе продуктов указывать диапазон полной стоимости кредита или займа в процентах годовых. Кроме того, полная информация будет отображаться тем же шрифтом, что и более привлекательная информация — параметры должны быть одинаково заметны.

Новая норма позволит потребителям сразу увидеть, какие услуги ему придется приобрести, и более осознанно рассчитывать финансовую нагрузку, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

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