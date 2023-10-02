Краснодарский край занял второе место в России по кредитоспособности

Рейтинг по кредитному потенциалу российских регионов составило профильное агентство «Эксперт РА». В него не вошли Москва и Санкт-Петербург.

Лидером России по кредитоспособности признали Татарстан с рейтингом ruAAA (Cтабильный). Второе место разделили Краснодарский край и Башкортостан — рейтинг ruAA+ (Стабильный). В пятерке лидеров также Свердловская область и Якутия — рейтинг ruAA- (Стабильный).

Ставропольский край на 7 месте с рейтингом ruA+ (Стабильный). Волгоградская область на 13 месте — ruA- (Стабильный), Ростов-на-Дону расположился на последних местах списка в связи с тем, что у муниципалитета отозвали кредитный рейтинг.

«По данным Центробанка РФ, который осуществляет мониторинг состояния расчетов, Краснодарский край оказался в числе регионов, в которых население в последнее время не имеет существенных проблем с погашением обязательств по кредитам, включая выплату процентов. Это означает, что уровень доходов населения позволяет выдержать нагрузку по погашению обязательств по привлеченным из банков средствам, в отличие от других регионов. Очевидно, в анализируемом периоде ситуация с возвратом кредитов и применением санкций банков к недобросовестным должникам в крае оказались в числе наилучших. Это подчеркивает приоритетное положение нашего региона среди других, ввиду преимуществ по географическому положению, транзитному характеру и весьма развитым традиционным секторам: сельскому хозяйству и санаторно-курортному обслуживанию», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» экономист Виктор Полторанин.

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