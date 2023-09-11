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Банки выдали кредитов на 1,7 трлн рублей в Краснодарском крае

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/banki-vydali-kreditov-na-1-7-trln-rublej-v-krasnodarskom-krae
Банки выдали кредитов на 1,7 трлн рублей в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Такие данные за январь-июль привел министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Рост объемов кредитования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года достиг 53%.

«Так, например, объем кредитования юридических лиц увеличился на 48%, а физических лиц — на 64%. На рост объемов кредитования повлияли меры поддержки, принятые на федеральном уровне», — подчеркнул министр.

В рамках федеральных программ предоставили более 1,7 тыс. кредитов по льготным ставкам на общую сумму 48,2 млрд рублей, из них 15,9 млрд получили субъекты МСП.

«Пользуется спросом и программы с господдержкой, направленные на улучшение жилищных условий граждан. С начала этого года объем выданных льготных ипотечных жилищных кредитов составил более 126 млрд рублей», — отметил Юртаев.

Он добавил, что в крае многодетные семьи получили порядка 3,6 тыс. соцвыплат для погашения ипотечных кредитов, им в общей сумме предоставили более 1,6 млрд рублей.

Сейчас уровень развития банковского сектора позволяет Кубани ежегодно входить в топ-10 российских регионов по объему выданных кредитов и занимать первые позиции в ЮФО, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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