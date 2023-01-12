Уходил от погони: лихач сбил и провез на капоте полицейского в Адыгее

Инцидент произошел на улице Герцена в Майкопе. Возбудили уголовное дело, расследование завершили и передали материалы в суд.

По данным следствия, 44-летний житель станицы Ханской 4 ноября 2022 года за рулем ВАЗ-21113 пытался скрыться от полиции. Он начал движение, несмотря на то, что один из правоохранителей находился прямо перед машиной. В результате полицейский оказался на капоте. После этого нарушитель резко вывернул руль и сбросил правоохранителя на землю. Серьезных травм мужчина не получил.

На подозреваемого завели уголовное дело за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. В ходе следствия мужчина во всем признался. В настоящее время дело передано прокурору для последующего направления в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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