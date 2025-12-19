Угрозу атаки беспилотников отменили на Кубани утром 19 декабря

Уведомления от РСЧС от отмене беспилотной опасности жители Краснодарского края получили в 6:09.

Сигнал «Беспилотная опасность» действовал на территории региона с 21:16 18 декабря.

В случае обнаружения обломков сбитых дронов необходимо незамедлительно сообщить об этом по номеру 112. Приближаться к фрагментам БПЛА строго запрещено. Кроме того, в Краснодарском крае действует запрет на съемку беспилотников и работы систем ПВО.

Читайте также: школы и детсады Славянского района возобновили работу после атаки БПЛА. Из-за падения обломков сбитых дронов на территории Славянского района в ночь на 17 декабря временно приостановили работу 21 детсад и три школы. О возобновлении работы социальных объектов сообщили 18 декабря.

