Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Угрозу атаки беспилотников отменили на Кубани утром 19 декабря

Общество
Угрозу атаки беспилотников отменили на Кубани утром 19 декабря
Фото «Кубань 24»

Уведомления от РСЧС от отмене беспилотной опасности жители Краснодарского края получили в 6:09.

Сигнал «Беспилотная опасность» действовал на территории региона с 21:16 18 декабря.

В случае обнаружения обломков сбитых дронов необходимо незамедлительно сообщить об этом по номеру 112. Приближаться к фрагментам БПЛА строго запрещено. Кроме того, в Краснодарском крае действует запрет на съемку беспилотников и работы систем ПВО.

Читайте также: школы и детсады Славянского района возобновили работу после атаки БПЛА. Из-за падения обломков сбитых дронов на территории Славянского района в ночь на 17 декабря временно приостановили работу 21 детсад и три школы. О возобновлении работы социальных объектов сообщили 18 декабря.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Теги:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях