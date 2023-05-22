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Угрожавшую взорвать ночной клуб девушку будут судить в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ugrozhavshuyu-vzorvat-nochnoj-klub-devushku-budut-sudit-v-sochi
Угрожавшую взорвать ночной клуб девушку будут судить в Сочи
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции Адлерского района УВД по Сочи завершили расследовать уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма в отношении 19-летней местной жительницы.

По данным следствия, девушка пришла в ночной клуб и поссорилась с другой посетительницей. Из хулиганских побуждений она позвонила в полицию и сообщила о том, что в ночном клубе планируется теракт. На место прибыли сотрудники оперативных служб, помещение осмотрели, никаких опасных предметов не нашли.

Возбудили уголовное дело. До суда подозреваемую отпустили под подписку о невыезде. Расследование завершено, материалы дела направили в суд. Обвиняемой грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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