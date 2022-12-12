Угрожала всех взорвать: 8 лет колонии грозит «телефонной террористке» из Крымска
В Крымском районе возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении о террористическом акте.
По данным следствия, ведущая асоциальный образ жизни 45-летняя местная жительница вечером позвонила в полицию и сообщила, что собирается взорвать несколько административных зданий и соцобъектов в Крымске. Женщина была пьяна. Также она добавила, что у нее дома «много взрывчатки».
При проверке информация об угрозе соцобъектам и другим зданиям не подтвердилась. Полицейские в тот же день установили личность подозреваемой и ее местонахождение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Возбудили уголовное дело. Подозреваемой грозит до 8 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.
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