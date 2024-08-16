Уголовное дело завели после столкновения самокатчика с пенсионеркой в Сочи

Авария, в которой пострадала 94-летняя женщина, произошла 15 августа на улице Донской.

По данным следствия, на пожилую женщину наехал электросамокат. В результате пенсионерка получила травмы и была госпитализирована. В настоящее время пострадавшая находится в больнице, где ей оказывают необходимую помощь. Согласно полученным данным, электросамокатом управлял 33-летний местный житель.

По результатам проведенной доследственной проверки о травмирования женщины в результате наезда самоката возбудили уголовное дело о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Ход расследования находится под контролем, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по словам очевидцев, 94-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте, в этот момент ее сбил электросамокат. Пенсионерка получила травмы.