Уголовное дело завели после смерти пациентки в больнице Новороссийска

После проведенной проверки информации о смерти 32-летней женщины в одной из больниц Новороссийска возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования и предварительно установленных обстоятельствах, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», информация о смерти 32-летней женщины в больнице Новороссийска появилась в соцсетях 19 марта. Родственники погибшей заявляли, что женщина попала в больницу с отравлением в конце декабря прошлого года. Причиной ее смерти в начале января стал сепсис. По их мнению, инфекцию занесли через назогастральный зонд в реанимации.