СК начал проверку информации о смерти пациентки в больнице Новороссийска

Информация о смерти 32-летней женщины в больнице Новороссийска появилась в соцсетях 19 марта.

Родственники погибшей заявляли, что женщина попала в больницу с отравлением в конце декабря прошлого года, а причиной ее смерти в начале января стал сепсис. По их мнению, инфекцию занесли через назогастральный зонд в реанимации.

По указанию руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрея Маслова проводится проверка размещенной в сети информации.

«Глава регионального ведомства поручил территориальному следственному отделу оперативно подключиться к установлению обстоятельств, озвученных в публикации. В том числе дать правовую оценку своевременности и качеству оказанной женщине медицинской помощи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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