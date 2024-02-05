После смерти молодой пациентки в больнице Геленджика завели уголовное дело

Девушка умерла в медицинском учреждении 31 января. У ее родственников возникло много вопросов к врачам больницы.

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация, что в ночь на 27 января 27-летняя местная жительница обратилась за помощью к врачам из-за высокой температуры и рвоты. Ей поставили диагноз ОРВИ.

Через два дня состояние молодой пациентки резко ухудшилось. Когда приехали врачи скорой помощи, она уже почти не дышала. Девушка находилась без сознания, а из ее рта шла кровь. Ее доставили в реанимацию. К сожалению, она умерла 31 января. В свидетельстве о смерти указали, что это произошло из-за отека головного мозга.

Информацией о смерти девушки в больнице заинтересовались правоохранительные органы. По данному факту возбудили уголовное дело. Следователи дадут оценку качеству и своевременности оказания пациентке из Геленджика медицинской помощи.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СКР Андрею Маслову представить доклад о расследовании этого уголовного дела, сообщает Информационный центр СК РФ.

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