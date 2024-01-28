СК проверит информацию о смерти 18-летней пациентки в больнице Новороссийска

Ранее в соцсетях разместили обращение жительницы города-героя, в котором она сообщила, что ее 18-летняя дочь в конце 2023 года умерла в одной из городской больнице № 1 Новороссийска из-за неверно поставленного диагноза и неправильного лечения.

По факту смерти 18-летней девушки в медучреждении краевое СКР расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по ч.2 ст. 109 УК РФ.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о расследовании этого уголовного дела, сообщает Информационный центр СК РФ.

Читайте также: СК завел дело на сотрудников ЦРБ в Краснодарском крае, привязавших пациента к кровати. Инцидент произошел 8 января в терапевтическом отделении Красноармейской центральной районной больницы в станице Полтавской.