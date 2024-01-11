СК завел дело на сотрудников ЦРБ на Кубани, привязавших пациента к кровати

Инцидент произошел 8 января в терапевтическом отделении Красноармейской центральной районной больницы в станице Полтавской.

По версии следствия, 6 января в ЦРБ поступил 76-летний пациент с подозрением на пневмонию. Через два дня сотрудники больницы заметили, что пенсионер ходит по отделению, и им это очень не понравилось. Медсестра и санитарка принудительно привязали пожилого мужчину к койке, лишив его свободы передвижения.

Сосед пенсионера по палате оказался возмущен поступком персонала ЦРБ. Он сообщил об этом родственникам мужчины. О произошедшем стало известно в соцсетях, что вызвало общественный резонанс. Информацией заинтересовались правоохранительные органы.

По материалам, поступившим из прокуратуры, следователи Славянского межрайонного СО СКР возбудили уголовное дело на медсестру и санитарку о незаконном лишении свободы по ч. 2 ст. 127 УК РФ. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодарском крае от работы отстранили врача центральной районной больницы, где пациента привязали к кровати.