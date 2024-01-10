На Кубани от работы отстранили врача больницы, где пациента привязали к кровати

О произошедшем стало известно после того, как в соцсетях появилась видеозапись, в которой внук пациента сообщил о жестоком обращении с его родственником в ЦРБ Красноармейского района.

По словам главного врача ЦРБ Красноармейского района Андрея Боброва, в рамках внутренней проверки врача-терапевта, в чью смену к больничной койке привязали пожилого пациента, отстранили от работы, пишет РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в соцсетях появилось обращение внука пенсионера. На видео парень рассказывает о том, что 6 января его дед Николай Забара лег в терапевтическое отделение ЦРБ в станице Полтавской с подозрением на пневмонию. Через два дня сосед по палате сообщил, что сотрудники больницы привязали пожилого человека к кровати, и прислал фотографии. На снимках видно, что пенсионер лежит в памперсе, привязанный за руку и за ногу к кровати. Прокуратура Красноармейского района начала проводить проверку.