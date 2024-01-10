Прокуратура проверит информацию о привязанном к кровати пациенте в ЦРБ на Кубани

Инцидент произошел в Красноармейском районе. В его обстоятельствах разбираются правоохранители.

Местный житель рассказал в соцсетях, что 6 января его дедушка Николай Забара лег в терапевтическое отделение центральной районной больницы в станице Полтавской с подозрением на пневмонию.

Через два дня сосед по палате сообщил родственникам пациента, что сотрудники больницы привязали пожилого мужчину к кровати и прислал фотографии для подтверждения. На снимках видно, что рука и ноги пенсионера плотно зафиксированы у койки.

Этой информацией заинтересовались правоохранительные органы. Прокуратура Красноармейского района организовала проверку по факту размещенной информации о жестоком обращении с пожилым пациентом в ЦРБ.

По результатам проверки материалы направят в следственные органы для дачи оценки действиям сотрудников медицинского учреждения, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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