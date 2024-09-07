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Уголовное дело завели после нападения супружеской пары на детей в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ugolovnoe-delo-zaveli-posle-napadeniya-supruzheskoj-pary-na-detej-v-krasnodare
Уголовное дело завели после нападения супружеской пары на детей в Краснодаре
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Инцидент произошел днем 31 августа во дворе одного из домов на улице Кожевенной. Супружеская пара избила четырех мальчиков за то, что они, по их словам, обидели их 9-летнего сына. Также мужчина пытался силой посадить одного из детей в свою машину.

По данному факту в следственном управлении СУ СК РФ по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело о похищении ребенка. Установлены личности двоих подозреваемых, с ними работают следователи.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах, сообщает Информационный центр СК РФ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», родители четырех пострадавших мальчиков в возрасте от 8 до 10 лет рассказали, что их дети поссорились с соседским ребенком. Он пожаловался родителям и те решили разобраться с обидчиками. Супружеская пара избила детей. После мужчина грубо схватил одного из мальчиков, понес к своей машине и попытался силой посадить в нее. Родители пострадавших подали заявление в полицию.

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