Уголовное дело завели после нападения супружеской пары на детей в Краснодаре

Инцидент произошел днем 31 августа во дворе одного из домов на улице Кожевенной. Супружеская пара избила четырех мальчиков за то, что они, по их словам, обидели их 9-летнего сына. Также мужчина пытался силой посадить одного из детей в свою машину.

По данному факту в следственном управлении СУ СК РФ по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело о похищении ребенка. Установлены личности двоих подозреваемых, с ними работают следователи.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах, сообщает Информационный центр СК РФ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», родители четырех пострадавших мальчиков в возрасте от 8 до 10 лет рассказали, что их дети поссорились с соседским ребенком. Он пожаловался родителям и те решили разобраться с обидчиками. Супружеская пара избила детей. После мужчина грубо схватил одного из мальчиков, понес к своей машине и попытался силой посадить в нее. Родители пострадавших подали заявление в полицию.