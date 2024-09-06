Супружеская пара избила 4 детей и пыталась похитить одного из них в Краснодаре

Инцидент произошел днем 31 августа во дворе одного из домов на улице Кожевенной.

О случившемся сообщили родители четырех пострадавших мальчиков в возрасте от 8 до 10 лет. Они рассказали, что дети гуляли во дворе и поссорились с соседским ребенком. Он пожаловался родителям и те решили разобраться с обидчиками. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как женщина дергает одного из детей за волосы и за ухо. Ее муж грубо схватил одного из мальчиков, понес к своей машине и попытался силой посадить в нее сопротивляющегося ребенка. По словам очевидцев, он обещал «сломать руки и ноги» мальчику.

На крики детей подбежал отец пострадавшего. Только после этого мужчина отпустил ребенка. Родители пострадавших детей написали заявление в полицию.

«Оперативники уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции установили, что указанные действия в отношении несовершеннолетних были совершены супружеской парой. При даче объяснений 42-летний краснодарец объяснил инцидент тем, что подростки якобы обидели его 9-летнего сына», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Полиция Краснодара проводит доследственную проверку. Для установления степени причиненного вреда здоровью детей назначили судебно-медицинские экспертизы. Видеозаписи приобщили к материалам проверки, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Правонарушителям может грозить как административная, так и уголовная ответственность.

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