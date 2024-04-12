Уголовное дело завели на жителя Кубани за долг в 145 тыс. рублей по алиментам

Житель станицы Новолабинской Усть-Лабинского района долгое время уклонялся от выплаты алиментов на содержание своей несовершеннолетней дочери.

Мужчина был привлечен к административной ответственности и по суду получил наказание в виде обязательных работ. Однако гасить долги несознательный отец не спешил. В итоге сумма долга превысила 145 тыс. рублей.

Мужчину неоднократно вызывали на прием к судебным приставам, но он уклонялся от встречи с представителями закона. В итоге на него завели уголовное дело за неуплату средств на содержание детей. В ближайшее время материалы дела передадут в суд, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

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