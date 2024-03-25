Немец прятался от алиментов за стеллажами в торговом центре в Краснодаре

Проживающий в Краснодаре 44-летний уроженец Германии долгое время не выплачивал алименты на своего ребенка. В итоге сумма долго превысила 1 млн 900 тыс. рублей.

Приставы начали розыск должника и, опросив знакомых мужчины, выяснили, что тот подрабатывает охранником в одной из торговых точек ТРЦ «Красная площадь».

Прибыв на место, приставы заметили должника, но тот быстро скрылся из поля их зрения. Правоохранителям пришлось обойти галереи и подсобки, а также просмотреть записи с камер видеонаблюдения. С помощью камер они обнаружили мужчину. Он прятался за товарными стеллажами.

Безответственного отца принудительно доставили в отделение судебных приставов. На него составили административный протокол. Мировой суд назначил ему 10 суток ареста, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

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