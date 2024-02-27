Уголовное дело завели на приезжего, открывшего стрельбу на свадьбе в Краснодаре

Инцидент, вызвавший резонанс в обществе, произошел днем 24 февраля в Молодежном микрорайоне.

По версии следствия, в тот день группа приезжих праздновала свадьбу в Краснодаре. Они грубо нарушили общественный порядок и правила дорожного движения. Десятки автомобилей остановили на Ейском шоссе, перекрыв движение для других водителей, чтобы исполнить национальные танцы.

Кроме того, 22-летний житель станицы Динской открыл стрельбу в воздух из оружия во дворе многоквартирного дома. Следственный отдел по Прикубанскому округу завел на него уголовное дело о хулиганстве по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Подозреваемого допросил следователь. В его доме, а также по месту жительства других участников свадьбы провели обыски. Оружие, из которого парень стрелял возле многоэтажки, изъяли и направили на баллистическую экспертизу.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход расследования уголовного дела поставили на контроль в аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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